ВИДЕО ⟩ Баскетболистка сборной России восхитила подписчиков видео с переодеванием

На видеоролике спортсменка исполняет трюк с моментальным переодеванием из красного платья в баскетбольную форму сборной России. Подписчики Бадиной в Instagram оставили под публикацией десятки восторженных комментариев.

"И как перестать это смотреть!?", - оценил подписчик видео в комментариях.

"Теперь внимательно буду следить за женской сборной", - написал другой пользователь.

19-летняя защитница выступает за клуб московской женской лиги МБА. В 2017 году девушка выступала за сборную России U16, а в 2018 году стала чемпионкой ДЮБЛ (17-18 лет).

В сезоне-2019/2020 её средние показатели составили 4,3 очка, 1,6 подбора и 0,5 передачи в 38 играх. Кроме того, в 2019-м она участвовала в чемпионате мира по стритболу 3х3 за сборную U18.