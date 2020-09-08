Пять граждан Беларуси просят Латвию предоставить убежище

Заявки были получены в августе и сентябре. Более широких комментариев о просителях убежища Петерсоне не предоставила.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что сегодня правительство выделило 50 тысяч евро на лечение жертв репрессий в Беларуси. В латвийских больницах медицинскую помощь уже получили шестеро пострадавших.

В целом Латвия выдала уже 41 визу политически преследуемым лицам, отметил Ринкевич.

17 августа министр заявил, что Латвия готова принять политических беженцев в соответствии с законом и требованиями эпидемиологической безопасности.

Согласно закону об убежище, заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии можно подать IDB в месте пересечения границы, транзитной зоне перед въездом в Латвию или в любом территориальном подразделении IDB, если человек уже находится в Латвии.

После получения заявления пограничная охрана снимает отпечатки пальцев, чтобы установить личность просителя убежища, и выясняет его гражданство.

Проситель убежища передает имеющиеся в его распоряжении документы IDB до принятия окончательного решения, кроме случаев, когда у лица имеется другое законное основание находиться в Латвии, например, действительная виза или вид на жительство.

Если проситель убежища не имеет достаточных средств для проживания, соответствующих его состоянию здоровья, его размещают в центре для беженцев в Муцениеки.

В течение трех месяцев после собеседования с просителем убежища, но не позднее, чем через шесть месяцев после регистрации заявления, отдел по делам убежища Управления по делам гражданства и миграции должен принять решение о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса или об отказе в его предоставлении. Секретарь Министерства внутренних дел может продлить этот срок еще на девять месяцев.