За год в Латвии выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки

12-месячный средний уровень потребительских цен по сравнению с 12 предыдущими месяцами в августе вырос на 1,2%.

В августе цены на товары по сравнению с июлем уменьшились на 0,9%, цены на услуги выросли на 0,4%. По сравнению с августом прошлого года цены на товары снизились на 1%, цены на услуги выросли на 1,6%.

В августе по сравнению с июлем уменьшились цены на продукты питания и безалкогольные напитки, на товары и услуги, связанные с жильем, транспортом, на одежду и обувь. Цены выросли на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки уменьшились на 1,2%. На 9,6% дешевле стали сезонные овощи, на 23,4% - картофель.

В результате акций снизились цены на мясо птицы (-5,6%), молоко (-3,3%), свинину (-1,9%), макаронные изделия (-5,5%), сыр и творог (-1,2%). Цены выросли на свежие фрукты (+3,5%), кондитерские изделия (+1,1%), масло (+3,5%), свежую и охлажденную рыбу (+4,8%).

В группе одежды и обуви цены в течение месяца уменьшились примерно на 1%, в группе товаров и услуг, связанных с жильем, - на 0,7%, что связано в основном с уменьшением тарифа на отопление в Риге. На 1,1% дешевле стали материалы для ремонта и содержания жилья, на 1,9% повысилась арендная плата.

В августе на 0,6% уменьшились цены на товары и услуги, связанные с транспортом, в частности, на 0,5% дешевле стало горючее.

В августе 2020 года по сравнению с августом 2019-го подешевели товары и услуги, связанные с жильем, транспортом, одежда и обувь, в свою очередь выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки, медицинские услуги, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, услуги гостиницы и ресторанов.

За год на 2% выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки, в том числе на свежие фрукты (+23,8%), копченое или соленое мясо (+7,3%) и мясные изделия (+5%), гречку (+20,7%), хлопья для завтрака (+12%), кондитерские изделия (+1,8%), шоколад (+3,9%), мороженое (+4,7%) и хлеб (+1,2%). Дешевле стали свежие овощи (-7,1%), картофель (-15,3%), мясо птицы (-3,3%), молоко (-5,1%) и молочные продукты (-1,5%).

На 0,3% подешевели за год одежда и обувь, на 4,2% - товары и услуги, связанные с жильем. Медицинские услуги за год подорожали на 3,2%, товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 4,3%, в том числе горючее - на 11,5%. На 3% выросли цены на услуги гостиниц и ресторанов.