Звезда недели ⟩ Дарья Мороз: бывшая жена Богомолова, которой развод пошел только на пользу

Дарья Мороз из творческой семьи. Ее мама - Марина Левтова - была актрисой, а папа - Юрий Мороз - режиссер.

Кинодебют Дарьи состоялся рано - в возрасте трех месяцев в роли похищенного младенца-мальчика в советском художественном фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный…" (1984) режиссера Динары Асановой.

В детстве Дарья занималась художественной гимнастикой, фигурным катанием, живописью и посещала театральную студию.

За школьные годы она сыграла в пяти художественных фильмах: "Семьянин" (1991), "Черный квадрат" (1992), "Русский регтайм" (1993), "Кризис среднего возраста" (1997), "Директория смерти" (1999).

Дарья не была до конца уверена, что хочет стать актрисой, но все изменил режиссер Георгий Данелия. Он пригласил ее в комедию "Фортуна" (2000). На фестивале "Кинотавр" в 2000 году Мороз вручили "Надежду Кинотавра". После этого она решила стать актрисой.

Дарья поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ в Москве, а потом была принята в труппу Московского художественного театра имени А. П. Чехова. С 2000 года начала сотрудничать с Московским театром Олега Табакова.

Неоднократно в интервью Дарья говорила, что Олег Табаков был для нее особенным. Она приняла решение уйти из МХТ.

"Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло, и это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ", - сказала актриса.

Мороз рассказала, что к Олегу Павловичу всегда относилась как к очень близкому и родному человеку. Он ей доверял, хотя Дарья была еще совсем юной.

"Он всегда был для меня каким-то очень важным ориентиром - так же, как и для Кости [Константин Богомолов. - Прим. ред.]", - добавила актриса.

С 2014 года она сотрудничает с Государственным театром наций и играет в постановках бывшего супруга.

В начале 2020 года на экраны вышел сериал Константина Богомолова "Содержанки". Уже тогда казалось удивительным, что режиссер пригласил на одну из главных ролей бывшую супругу (в сентябре 2019 года он женился на Ксении Собчак).

Как говорят очевидцы, бывшая и нынешняя жены режиссера не особо контактируют, но вражды между ними нет.