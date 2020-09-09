ФОТО ⟩ Гимнастка Севастьянова разделась для откровенной фотосессии

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова снялась в откровенной фотосессии и опубликовала снимки в своём Instagram.
Судя по геопозициям в Instagram, фотосессия прошла в Монте-Карло. 25-летняя Севастьянова предстала в образе роковой женщины под объективом фотографа Юрия Трескова.
Подписчики олимпийской чемпионки по достоинству оценили фотографии и признали, что на снимках гимнастка выглядит потрясающе. В комментариях можно прочесть большое количество восторженных отзывов, при чём многие из них оставила женская половина подписчиков.
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