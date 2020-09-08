В Риге выздоровело много больных Covid-19, еще в девяти самоуправлениях вылечились все

Все ранее заболевшие выздоровели в Гробиньском, Талсинском, Марупском, Елгавском, Озолниекском, Кекавском, Скриверском и Вилякском краях, а также в Екабпилсе.

Три новых случая инфицирования Covid-19, выявленные за прошедшие сутки, зарегистрированы в Риге, Даугавпилсе и еще в одном самоуправлении, которое не названо. Инфицированные принадлежат к возрастным группам от 10 до 19 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет.

В Риге на данный момент зарегистрировано 43 человека с Covid-19, в Даугавпилсе - 11. Случаи Covid-19 в настоящее время имеются в 35 самоуправлениях Латвии.

Напомним,за прошедшие сутки в Латвии сделано 2395 тестов на Covid-19, подтверждено три новых случая заболевания, 47 человек выздоровели.

Согласно данным SPKC, двое заболевших являются контактными лицами больных Covid-19, один человек недавно вернулся из России.

С начала пандемии в Латвии сделано 267 700 тестов на Covid-19, выявлено 1432 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.

В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.