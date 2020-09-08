Лукашенко: Возможно, я немного пересидел

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал слова корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков в эфире программы "60 минут".

Кроме того, глава государства отметил, что знает о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, и "как пограничник" он считает его правильным.

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - цитирует Рожкова ТАСС.

Журналисты спросили Лукашенко и об акциях протеста в Беларуси.

По его словам, за этим стоят США, действующие через центры в Чехии и Польше. Кроме того, в Беларуси образовался "небольшой класс буржуйчиков".

"Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти", - передал мнение Лукашенко Рожков.

В свою очередь главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в Telegram рассказал о том, почему Лукашенко появился на публике с автоматом: по словам главы государства, тот готов "защищать страну до конца".

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - процитировал его Бабаян.

По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом, потому что "не знает, кто эти люди", а "все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа". "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными", - цитирует его Newsru.com.

Жесткие задержания на акциях протеста Лукашенко назвал "переборами", с которыми в дальнейшем "будут разбираться".