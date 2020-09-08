Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Что известно

Власти и государственные новостные агентства Беларуси распространяли противоречивую информацию об их местонахождении. Оппозиционеры пропали в понедельник утром, их местонахождение долго было неизвестно.

Как сообщили в погранкомитете Беларуси, Мария Колесникова была задержана при попытке пересечения госграницы с Украиной. По словам представителя комитета Антона Бычковского, медицинская помощь ей не требуется.

"С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется", - сказал он.

"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства БелТа.

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"Попытка депортации"

В погранслужбе Украины сообщили, что Колесникова в украинские пункты пропуска для прохождения контроля не приезжала, а Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на въезд в страну.

Границу Украины Колесникова не пересекла, так как при попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства.

Государственное телевидение опубликовало в телеграм-канале Агентства теленовостей, которое входит в структуру государственной Белтелерадиокомпании, видеообращение Ивана Кравцова, который заявил о планах членов КС покинуть Беларусь.

"Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - сказал он и выключил камеру.

Ранее официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщал, что все трое - Колесникова, Родненков и Кравцов - утром во вторник пересекли границу с Украиной.

"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - сказал он.

Что говорят белорусские власти

Позже погранкомитет Беларуси распространил новую версию произошедшего: якобы оппозиционеры на автомобиле "пытались прорваться через границу, создав угрозу жизни пограничника". При этом Колесникову якобы выпихнули из салона, уверяет погранслужба.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что ей не известно ее местонахождение. О том же сообщили и в штабе экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико.

"Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию", - сказала Казак.

"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не связались со штабом Бабарико. Где они находятся сейчас, нам до сих пор неизвестно", - сообщил журналистам пресс-секретарь Глеб Герман.

"Инсценировка побега"?

По словам адвоката, родным Колесниковой также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала", - напомнила она. По данным Tut.by, в милиции заявление родных не приняли.