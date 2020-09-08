Вт, 8.09.2020
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Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги

Для школьных обедов не будут использовать микроволновки
Re:Check

ФОТО: RE:CHECK

В школах детей будут кормить, разогревая еду в микроволновке – этим неправдивым утверждением на Facebook в целом поделились более 600 человек на латышском и русском языках. Это якобы заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

Пользователь Facebook Валентин Еремеев, который регулярно распространяет неправдивую информацию, писал:

"Только что Шуплинска заявила, что невозможно обеспечить школьников горячими обедами. Нужно использовать микроволновки. Делись!"

Позже он свои посты удалил.

ФОТО: скриншот

Ответ министерства образования и науки свидетельствует, что это неправда. Недавно в связи с Covid-19 осуществили поправки в правилах о нормах питания в образовательных учреждениях. Чтобы было легче соблюдать мероприятия эпидемиологической безопасности, впредь в образовательных учреждениях на обед можно будет предлагать одно блюдо, а не два. То есть на данный момент меню включает: основное блюдо и суп, либо основное блюдо и десерт, либо суп и десерт.

Теперь детям смогут предложить только основное блюдо, но нужно убедиться, что оно обеспечит определенные нормы питательных и энергетических веществ. Таким образом Министерство здравоохранения надеется помочь школам предотвратить скопление людей в столовых. Если у школы есть возможность, то она может продолжить обеспечивать и несколько блюд.

Министерство образования и науки добавило, что "в каком контексте упоминаются микроволновые печи – это лишь сам автор поста может комментировать".

В связи с использованием микроволновых печей изменения не планируются, и таких заявлений министра в СМИ найти не удалось. Поэтому Re:Check попросил Еремеева прокомментировать свою публикацию. Однако ответа не последовало.

В другой записи на Facebook он упомянул, что высказывание основывается на "результатах родительского собрания детей родственников". Также он обещал бойкотировать разогретую в микроволновке школьную еду. По другим записям Еремеева можно сделать вывод, что он беспокоится о том, что микроволновые печи оставляют негативное влияние на здоровье. Всемирная организация здравоохранения отметила, что, если микроволновую печь использовать в соответствии с инструкцией, то использовать ее безопасно.

Вывод: Неправда, что для школьных обедов будут использовать микроволновые печи. В нормативных актах таких изменений не произошло, и невозможно найти в СМИ такое высказывание министра.

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