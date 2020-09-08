Видео ⟩ Водитель фуры с правом лишать жизни других?

Самое плохое, что можно сделать в ситуации, когда на большой скорости прямо в лоб едет грузовик или другой транспортное средство, - это закрыть глаза и не делать ничего. Обладающий холодным разумом водитель Гунар избежал лобового столкновения с потенциально трагическими последствиями на Лиепайском шоссе в конце мая. На записи с видеорегистратора видно, что на границе Бабитского края внезапно навстречу ему выехала белая фура.

ФОТО: Скриншот видео

В обгоне нет ничего необычного и предосудительного, однако, если он совершается в самый плохой из возможных моментов, то ничего кроме публичного осуждения совершающий такой маневр не заслуживает.

В этот раз все водители, встретившиеся в одно время и в одном месте на автодороге А9, удачно разъехались дальше по своим делам. Но могли и не разъехаться, ведь сколько раз было так, что кому-то не хватило терпения, он спешил сэкономить лишнюю минуту и врезался в другой автомобиль, убив себя и других людей. Поэтому можно сказать, что автору видео Гунару очень повезло, что он ехал спокойно, обладал холодным разумом и сумел доехать до дома.

Видео: Опасный маневр фуры