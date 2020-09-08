Ср, 9.09.2020
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Юлия Снигирь, актриса
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В Новосибирске совершено нападение на штаб Навального: использовали едкую жидкость

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Штаб российского оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске сообщил о нападении на свой офис. Там же находится и штаб оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020", пишет "Медуза".

Утром во вторник, 8 сентября во время лекции по наблюдению за выборами в помещение ворвался неизвестный с защитной маской на лице и разбил бутылку объемом 200 миллилитров с едкой жидкостью, а затем убежал.

По информации представителей штаба Навального, жидкость "отвратительно воняла".

Судя по видеозаписи из офиса, у нападавшего был сообщник - он стоял у двери в штаб и держал ее открытой.

Как сообщил глава местного штаба Навального Сергей Бойко, по данным полиции, была разбита бутылка с "какой-то АСД-фракцией" - препаратом, используемом в ветеринарии.

Спустя некоторое время трое волонтеров были вынуждены обратиться за медицинской помощью - у них возникли головная боль и головокружение. Также пострадавшие жаловались на повышенную температуру тела и конвульсии.

Когда волонтеров отпустили из больницы, одна из пострадавших Анна Киселева заявила, что, по мнению врачей, состояние пострадавших ухудшилось из-за хронических заболеваний.

Напомним, 20 августа с отравлением был госпитализирован Алексей Навальный. Ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Навального ввели в состояние искусственной комы. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в клинику "Шарите". 2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". 7 сентября врачи вывели политика из медицинской комы.

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