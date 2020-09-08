Стакис: правда о проблемах в Риге является горькой

Стакис добавил, что город сейчас переживает интересный переходный период - если до сих пор "старая власть" передавала обязанности новой, то сейчас сложилась уникальная ситуация, когда город "новой власти" передает временная администрация.

"Это прекрасная возможность, потому что временные администраторы, которым не нужно выставлять себя в лучшем свете, могут сказать правду. И правда довольно горькая",

- заключил Стакис, добавив, что хороших новостей для новой коалиции мало, а дел и вызовов - много.

Будущий вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") подчеркнул, что раньше масштаб проблем в Риге осознать было трудно, но сегодня он убедился, что в самоуправлении "довольно много проблем". По его словам, во время встречи департамент сообщения Рижской думы упоминался чуть ли не в каждом втором предложении, позволяя понять, что там очень много проблем.

При этом Кирсис выразил уверенность в том, что новое руководство думы эти проблемы сможет решить.

Будущий заместитель мэра Линда Озола (Новая консервативная партия) подчеркнула, что временная администрация также "сигнализировала" о нехватке человеческих ресурсов в структурах самоуправления.

По ее словам, это свидетельствует о том, что ранее на среднем уровне управления работники не привлекались достаточно профессионально.

В свою очередь Эйнар Цилинскис (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов), который через некоторое время, возможно, сменит в должности вице-мэра Эдварда Смилтенса (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов), подчеркнул срочную необходимость разработки управления проектами развития Риги, чтобы успеть "запрыгнуть в период фондов Европейского союза" с соответствующими проектами, которые можно не только заявить, но и реализовать.