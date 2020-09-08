Бюджет Риги в следующем году может сократиться на 20-30 млн евро

Он добавил, что увеличение дополнительных расходов может сократить бюджет города еще на 10 млн евро. По словам Стакиса, это означает, что бюджет следующего года будет непростым для нового созыва Рижской думы.

Однако больше всего политика беспокоит то, что в Риге не хватает проектов развития, которые могли бы претендовать на финансирование из фондов Европейского союза.

Необходимо срочное решение этой проблемы, потому что дальновидные самоуправления думают не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, подчеркнул Стакис.

Как сообщалось, чтобы найти средства для увеличения зарплат медиков и решить вопрос с зарплатами педагогов, Минфин предлагает увеличить пропорцию поступлений IIN в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% IIN, в госбюджет - 20%. Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%, соответственно уменьшив долю самоуправлений. По расчетам Минфина, в результате перераспределения доходов от IIN самоуправления в общей сложности потеряют 91 млн евро.