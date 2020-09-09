Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Издание сообщает, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" сделал предложение своей возлюбленной во время отпуска после окончания прошлого сезона.

Отмечается, что девушка Роналду организовала вечеринку на которую пригласила друзей португальца. Во время этого мероприятия Роналду и сделал предложение Родригес, на которое она ответила согласием.

Также отмечается, что на мероприятии не было никого из членов семей Криштиану и Джорджины. Возлюбленные не планируют организовывать свадьбу в ближайшее время.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. Также у Роналду есть ещё трое детей от суррогатных матерей.