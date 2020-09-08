Круче, чем Lego. Машина, которую, возможно, действительно стоило бы купить

Чертежи были единственным, что получал покупатель, выбравший Hustler. Выбор материала, подгонка и скручивание деталей лежали на ответственности самих покупателей. Несмотря на то, что в машине не было ничего необычного, а помучиться с его изготовлением приходилось изрядно, Interstyl Design все-таки удалось продать примерно 500 комплектов чертежей Hustler.

Галерея: Необычный автомобиль Hustler

Один из таких автомобилей уже в собранном виде сейчас можно приобрести на портале Stonecoldclassics.com. И цена - немаленькая, она составляет 11 тысяч евро.

Впрочем, вполне возможно, что столь значительная цена обоснована, так как точно неизвестно, сколько таких машин осталось в мире. Более того, каждый автомобиль - это индивидуальный, уникальный проект и изготовили его другие люди

ФОТО: www.stonecoldclassics.com

Так или иначе, предложенную Stonecoldclassics.com машину пара Шепардов приобрела в 1981 году, а изготовила в 1982 году. Шепарды были единственными владельцами автомобиля и проехали на нем всего 8,4 тысячи километров.

ФОТО: www.stonecoldclassics.com

Поступившее в продажу авто - настоящий "Сын Франкенштейна". Его корпус и отделка салона изготовлены из фанеры высшего качества, которую используют в судостроительстве, основные узлы, в том числе двигатель объемом 998 см3, взяты от Mini, передние фары - от Hillman Avenger, задние - от Triumph Dolomite, донором тормозов стал Fiat Strada, передние тормозные диски взяли от Mini Cooper, дворники - от Citroen, передние сиденья - от Daimler Sovereign, руль - у Wood & Pickett, в машине установлено соответствующее времени радио с кассетным проигрывателем от Sharp, в свою очередь ручку переключения передач Шепарды изготовили сами.

ФОТО: www.stonecoldclassics.com

Продавец машинки утверждает, что она находится в идеальном техническом состоянии, и он может подтвердить это документами обслуживания.

ФОТО: www.stonecoldclassics.com