Названы время и место следующего боя Майриса Бриедиса

Изначально бой был запланирован на 21 марта в Риге, но в связи с распространением Covid-19 его отложили на 16 мая.

Затем был отложен и запланированный на 16 мая бой, а теперь выяснилось, что боксёры поборются за победу в турнире в Мюнхене 26 сентября.

Организаторы WBSS сообщили, что дуэль состоится в телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако присутствовать лично зрители на поединке не смогут.

"Выбранное место - феноменальное решение. В студии безопасные условия, что является большим бонусом как для нас - организаторов, так и для съёмочной команды", - сказал один из организаторов суперсерии Андреас Бенз. "В то же время мы делали всё необходимое, чтобы у спортсменов были одинаковые условия и их здоровье не подвергалось риску".

Удовлетворение по поводу назначения даты выразил и сам Бриедис.

"Я рад сообщению о проведении финального боя. Мне нравится, что бой пройдёт в Мюнхене, так как это напоминает мне времена, когда я ездил в спарринг-лагеря к братьям Кличко. Это всегда происходило в Германии, а полёты были через Мюнхен",

- отметил Бриедис.

Организаторы также сообщили, что в прямом эфире за боем можно будет следить на сайте DAZN.com или в мобильном приложении.

35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл Александру Усику.

В свою очередь 34-летний кубинец Дортикос одержал 26 побед, 24 из которых нокаутом, и также потерпел одно поражение - спустя неделю после проигрыша Бриедиса Усику кубинец в Сочи во втором полуфинале WBSS проиграл россиянину Мурату Гассиеву.