Кариньш о Covid-19: Латвия действует как демократическое, а не как полицейское государство

На вопрос о том, как будет контролироваться перемещение населения в Валке и Валге, где сделано исключение из требований 14-дневной самоизоляции, Кариньш ответил, что общество доказало свою способность ответственно относиться к противоэпидемическим мерам.

В то же время контроль за соблюдением этих мер осуществляется и через наказания за нарушение правил.

Латвия тем не менее будет не полицейским, а демократическим государством, которое разъясняет людям правила. Соблюдение правил в Валке и Валге будет контролировать полиция, и, если будут нарушения, за ними последуют наказания.

Как сообщалось, сегодня правительство постановило, что жители Валки и Валги могут не соблюдать 14-дневную самоизоляцию в Латвии, если они постоянно пересекают границу с Эстонией и не перемещаются за границы административных территорий Валки и Валги.

Если житель Валки в последние 14 дней находился на другой территории в Эстонии, например, в Таллине, или в другой стране, на которую распространяются меры безопасности, ему нужно соблюдать самоизоляцию в Латвии, как и тем людям, которые приехали в Валку из других городов Эстонии или стран с высокой заболеваемостью.