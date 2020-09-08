Видео ⟩ В Пардаугаве на остановке в ДТП погибла пешеход. Водитель скрылся, полиция ищет свидетелей

Днем во вторник, 8 сентября, на остановке общественного транспорта в Пардаугаве произошло трагическое ДТП, по поводу которых у полицейских пока что больше вопросов, чем ответов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Трагическая авария произошла на остановке "Анниньмуйжас паркс", в результате нее погибла пешеход. Известно, что транспортное средство, вовлеченное в ДТП, место происшествия покинуло.
Как место происшествия, так и увиденное там наводит на мысль, что в трагедии мог принять участие общественный транспорт. И свидетели незадолго до произошедшего видели какой-то автобус, однако ясного понимания того, как именно произошло несчастье, нет.
Поэтому стражи порядка просят отозваться всех, у кого есть информация, способная помочь в расследовании. Каждого, кто может помочь следствию, призывают обращаться в ближайший участок полиции или звонить по номеру 110.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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