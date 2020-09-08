Заразился от мамы. Новая информация о школе, у ученика которой был констатирован Covid-19

Вместе с заболевшим под домашний карантин отправился весь класс - 14 учеников и четыре учителя, которые по мнению эпидемиологов были ближайшими контактными лицами зараженного в школе.

В школе рассказали, что о заболевании сообщила мать ученика.

"Первый случай был, что [констатировали] у матери ребенка, дальше мама сразу повела на тест сына, и в субботу оказалось, что инфекция есть и у него, затем Центр по контролю и профилактике заболеваний позвонил в школу и сообщил, что у ребенка инфекция. Две недели у них домашний карантин", - рассказала передаче заместитель директора Рижской восточной средней школы Илзе Сондоре-Друкальска.

Всего в школе учатся около 500 учеников. Однако для тревоги основания нет.

"У нас вход обеспечивается потоками и через разные входы для различных групп классов, и все уроки проходили в одном помещении. Педагоги перемещаются, поэтому и они являются контактными лицами", - рассказала замдиректора школы.

В свою очередь класс, где учился зараженный ученик, продезинфицирован и в ближайшие две недели использоваться не будет.

SPKC положительно оценил введенные в школе мероприятия по безопасности и именно по этой причине школа может работу продолжить. Всего в карантин отправились 19 человек, за всеми ними наблюдают семейные врачи, однако источник заражения конкретного ученика еще исследуют.

"Над источниками заражения мы сейчас работаем, есть рабочие версии, но можем сказать, что это не связано со школой и не связано с путешествиями за пределы Латвии. Здесь нужно сказать, что у заболевшего были симптомы и соответственно, когда они появились, он не пошел в школу",

- рассказала представитель SPKC Илзе Арая.

Тесты на Covid-19 планируется сделать всем находящимся в карантине ученикам и педагогам, у которых в ближайшие две недели появятся жалобы на здоровье.