Неправда - смертность при Covid-19 выше, чем при гриппе

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

ФОТО: скриншот Facebook

"Тебя обманули, чтобы сделать рабом!" Изображение с такой надписью и неправдивыми данными о смертности от гриппа и от Covid-19 24 августа опубликовала некая пользователь Facebook из Москвы. Данной информацией о Covid-19 поделилось примерно 1300 человек, в том числе и в Латвии.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что смертность при Covid-19 выше, чем при гриппе. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%, а не 9-13%, как утверждает автор поста. В марте ВОЗ отметила, что количество умерших, которое относится к числу зарегистрированных случаев заболевания, колеблется в пределах 3–4%. Врачи и ученые еще продолжают работу над оценкой смертности от Covid-19, но в настоящее время считается, что она значительно выше (возможно, даже в 10 раз и более), чем у большинства штаммов гриппа.

По данным ВОЗ от осложнений, вызванных сезонным гриппом, умирает 290 тыс. - 650 тыс. человек ежегодно. В свою очередь от Covid-19 на 7 сентября зарегистрировано 880 994 смертей.

Отмечается, что ситуация с новым коронавирусом быстро меняется, поскольку заболевание вызвано новым вирусом, и подавляющее большинство людей не имеет к нему иммунитета, а вакцины еще нет. В свою очередь от гриппа есть как вакцина, так и медикаменты, к тому же у многих людей к нему выработан иммунитет.

Во время пандемии Covid-19 появилось множество фейков о новом коронавирусе. Re:Check уже писал об отличиях гриппа и нового коронавируса, о смертности от Covid-19 в разных странах и регионах, а также о том, как несуществующими данными старались нивелировать опасность нового коронавируса.

Профиль пользователя, которая на этот раз опубликовала неправдивые данные, создает впечатление, что аккаунт управляется ботом. Его активность гораздо выше, чем у обычного пользователя. В день на своей странице пользователь делится или публикует порой до 45-60 постов. Иногда посты публикуются лишь с разницей в несколько минут, одну минуту или вовсе в одно и то же время. В основном посты содержат критику нынешней власти России и президента страны Владимира Путина, например из-за низких пенсий в стране. Публикуется также информация о том, как хорошо было в СССР, а иногда появляются посты против вакцинации и о Covid-19. Посты в основном подписываются множеством восклицательных знаков или не подписываются вовсе. Широкой огласки записи пользователя в большинстве своем не получают.

Вывод: Утверждение на Facebook о смертности от Covid-19 и от гриппа – неправда. Смертность от сезонного гриппа составляет примерно 0,1%. На данный момент врачи и ученые считают, что смертность от нового коронавируса выше, чем у гриппа.