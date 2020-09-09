Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову

"Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - заявил Пашаев.

Как пишет "Медуза", в жалобе он просит отменить приговор.

По его словам, дополнения к этой жалобе будут поданы после того, как защита изучит протокол заседания суда и вынесенный приговор.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский районный суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля, в который врезался актер.

Прокурор просил для артиста 11 лет колонии. Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что не рассчитывает на условный срок для Ефремова. Он полагал, что ему дадут 6-8 лет колонии.