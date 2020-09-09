Пытался припарковаться: в Кенгарагсе водитель с тремя промилле алкоголя поцарапал чужой Lexus

Это был очевидно пьяный мужчина, который пошатывался у припаркованной двумя колесами на газоне машине, в ней находился столь же сильно выпивший мужчина. Чтобы выяснить, чем заняты парни, стражи порядка остановились, и уже с первой минуты разговора у них появились подозрения, что оба только приехали на этой машине.

ФОТО: Скриншот видео

"В тот же момент на месте происшествия появились свидетели, подтвердившие, что водитель сидел за рулем и хотел припарковаться, но поцарапал другую машину", - рассказала инспектор Латгальского управления муниципальной полиции Риги Ева Безрукова.

Узнав об этом, инспекторы попросили обоих мужчин задержаться и вызвали на место событий коллег из дорожной полиции.

"Водитель признал, что это его машина, а сам он был пьяным и очевидно не мог осознать, что сделал", - рассказала инспектор полиции.

ФОТО: Скриншот видео

Свою версию того, что его вынудило так поступить, нарушитель, в выдохе которого было три промилле алкоголя, уже в ближайшее сможет рассказать судье, так как по факту не очень удачной поездки заведено уголовное дело и мужчина попадет на скамью подсудимых.

Кроме того, он точно может ждать и счет от страховщиков, которые оплатят ремонт поцарапанного в пьяном виде Lexus и точно захотят эти деньги вернуть.

Как сообщает Degpunktā, водитель попадается в пьяном виде уже не в первый раз. Похоже, он неисправим.