В Калифорнии бушуют сильнейшие пожары: в одном городе сгорело 80% зданий

Во вторник сухая и ветреная погода усилила имеющиеся пожары и вызвала новые.

В округе Лос-Анджелес в конце недели температура воздуха достигла 49 градусов по Цельсию.

С крупнейшими пожарами в Калифорнии борются примерно 14 000 пожарных.

Из-за пожаров энергетическая компания Pacific Gas and Electric отключила электроэнергию более 170 000 жителям Калифорнии.

Пожары бушуют и в штате Вашингтон, на северо-западе США, где в течение 24 часов выгорели более 133 000 гектаров.

В этом штате из-за пожаров и сильного ветра без электричества остались 100 000 человек.

Небольшой городок Мадлен в штате Вашингтон уничтожен практически полностью. Там сгорело 80% зданий, в том числе пожарное депо, почта и городская дума.

В штате Калифорния недалеко от Фрезно в течение последних дней на вертолетах эвакуировали более 360 человек, в том числе около 150 во вторник.

Этот пожар во вторник распространился на площадь в 56 655 гектаров и пожарные пока не могут с ним совладать.

В этом году в сезон пожаров в Калифорнии выгорело уже 930 776 гектаров, что является рекордной площадью, погибли восемь человек и уничтожено более 3300 построек, и сезон пожаров будет продолжаться еще несколько месяцев.

Галерея: сильнейшие пожары в Калифорнии