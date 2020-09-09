Уровень безработицы в конце августа опустился до 8,2%

В конце августа в NVA было зарегистрировано 75 013 безработных, что на 2985 человек меньше, чем месяцем ранее (77 998 безработных).

Больше всего уровень зарегистрированной безработицы в августе снизился в Курземе, меньше всего - в Риге.

Самый низкий уровень безработицы в конце августа был в Рижском регионе - 6,6%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в июле. В Латгале уровень зарегистрированной безработицы составлял 15,8% (-0,3), в Земгале - 7,6% (-0,4), в Видземе - 7,8% (-0,4), в Курземе - 8,6% (-0,5 процентного пункта), в Риге - 6,7% (-0,2).

В конце 2019 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,2% экономически активного населения, в конце июня и июля этого года - 8,6%.