AstraZeneca остановила разработку вакцины от Covid-19: доброволец чем-то заболел

Компания, развивающая этот медикамент в сотрудничестве с Оксфордским университетом, является одним из лидеров в глобальном соревновании за разработку вакцины от Covid-19.

"В рамках продолжающихся рандомизированных контролируемых глобальных испытаний оксфордской коронавирусной вакцины наш стандартный процесс обзора привел к паузе в испытаниях, чтобы пересмотреть данные о безопасности", - заявила пресс-секретарь компании.

"Мы работаем над ускорением рассмотрения одного события, чтобы свести к минимуму любое потенциальное влияние на сроки испытаний", - отметили в компании.

Отмечается, что болезнь у одного из участников испытания может быть и не вызвана вакциной, но это необходимо проверить.

Где находится заболевший пациент и каков характер его заболевания - неизвестно.

AstraZeneca - одна из девяти компании, потенциальные вакцины от Covid-19 которых находятся в третьей стадии испытания.

31 августа AstraZeneca начала привлекать к испытаниям 30 000 добровольцев в нескольких десятках различных мест в США.

В вакцине с названием AZD1222 используется ослабленная версия аденовируса, вызывающего обычную простуду.