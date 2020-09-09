За прошедшие сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2397 тестов на Covid-19, подтверждено 11 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
По данным SPKC, трое заболевших - контактные лица, четверо вернулись из-за границы (Россия, Эстония, Франция), источник заражения еще четырех человек выясняется. Эпидемиологическое расследование продолжается.
С начала пандемии в Латвии сделано 270 097 тестов на Covid-19, выявлено 1443 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.
За последние сутки были госпитализированы два пациента с Covid-19.
В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.
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