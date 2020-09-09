Ср, 9.09.2020
Город сейчас переживает интересный переходный период - если до сих пор "старая власть" передавала обязанности новой, то сейчас сложилась уникальная ситуация, когда город "новой власти" передает временная администрация. Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги
Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги
1

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Rodin Eckenroth / AFP

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2397 тестов на Covid-19, подтверждено 11 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, трое заболевших - контактные лица, четверо вернулись из-за границы (Россия, Эстония, Франция), источник заражения еще четырех человек выясняется. Эпидемиологическое расследование продолжается.

С начала пандемии в Латвии сделано 270 097 тестов на Covid-19, выявлено 1443 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.

За последние сутки были госпитализированы два пациента с Covid-19.

В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back