Кариньш: финансовый сектор должен управлять рисками, а не избегать их

Финансовый сектор Латвии должен переориентироваться на управление рисками, а не избегать рисков, но это вопрос сотрудничества между банками и банковским надзором, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его словам, самый надежный способ не попасть в ДТП - вообще не садиться в автомашину, но таким образом нельзя никуда уехать. "Лучше сесть в автомобиль и ехать с умом - соблюдать скорость, смотреть в зеркала", - сказал премьер.
На последнем заседании Совета по развитию финансового сектора он выступил с ясным призывом к финансовому сектору и контрольным органам сменить направление деятельности.
"Нам нужно перестать только искать "черные" деньги (..) и переходить к функции развития", - сказал Кариньш.
Его беспокоит мнение владельцев некоторых банков о том, что в странах Балтии происходит отмывание денег, хотя это уже давно не соответствует действительности.
"Но суть этого мышления состоит в том, чтобы не управлять риском, а избегать риска", - сказал глава правительства.
Он считает, что для изменения ситуации в лучшую сторону нужно улучшить сотрудничество между частными банками и органами надзора над финансовым сектором. Кариньш сказал, что не может лично обеспечить эти перемены, но делает все, что в его силах.
По словам премьера, известны несколько случаев, когда из-за слишком высоких требований инвесторы "повернулись спиной" к Латвии, и, чтобы этого не повторилось, нужно активно работать.
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