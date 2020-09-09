Роналду стал первым европейцем, который забил 100 голов за сборную

Сборная Португалии в матче Лиги Наций УЕФА в Стокгольме со счётом 2:0 обыграла команду Швеции. В составе победителей оба мяча забил 35-летний Криштиану Роналду.

Сначала нападающий "Ювентуса" очень эффектно положил мяч со штрафного в левую девятку, а второй гол - в правую девятку уже с игры. На 81-й минуте Роналду был заменён.

Таким образом, за время своей карьеры Роналду провёл за сборную Португалии 165 матчей, в которых забил 101 гол. Интересно, что почти половину из этих голов футболист забил после 30 лет - 48 мячей в 47 матчах.

Криштиану забивает за сборную уже 17 лет и, похоже, не собирается останавливаться. Чаще всего голы от Роналду пропускали Литва и Швеция (7), затем - Андорра, Армения, Латвия и Люксембург (5).

Роналду не только стал первым европейцем, кому удалось забить 100 голов за сборную, но теперь он приблизился к мировому рекорду иранца Али Даеи (109 голов в 149 матчах).

Криштиану осталось забить 9 голов, чтобы побить это достижение. Сможет? Нет смысла в этом сомневаться. Возможно, он подвинет Даеи уже в этом году.