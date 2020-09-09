Ср, 9.09.2020
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Юлия Снигирь, актриса
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Подробности смертельного ДТП в Пардаугаве: к аварии причастен автобус Rīgas satiksme

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник примерно в 12 часов в Риге, на Юрмалас гатве, автобус сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм умерла на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Авария произошла при пока не выясненных обстоятельствах, водитель автобуса уехал с места происшествия.

Как выяснило агентство LETA, к аварии причастен автобус муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme.

На предприятии сообщили, что конкретное транспортное средство установлено, а видеоматериалы переданы полиции для расследования.

Rīgas satiksme выражает соболезнования близким погибшей женщины.  

Всего вчера в Латвии зарегистрировано 70 ДТП. В авариях пострадали 13 человек, погибли трое. Составлен 371 административный протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 142 о превышении скорости, пять об агрессивном вождении и пять о вождении в состоянии алкогольного опьянения.

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