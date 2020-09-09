Подробности смертельного ДТП в Пардаугаве: к аварии причастен автобус Rīgas satiksme

Всего вчера в Латвии зарегистрировано 70 ДТП. В авариях пострадали 13 человек, погибли трое. Составлен 371 административный протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 142 о превышении скорости, пять об агрессивном вождении и пять о вождении в состоянии алкогольного опьянения.