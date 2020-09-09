Covid-19: В Литве 32 новых случая, в Эстонии - 22

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1 838 первичных тестов на Covid-19, из них 22 дали позитивный результат, сообщает департамента здоровья Эстонии.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 20,62 случая на 100 000 населения.

В Таллине на 100 000 жителей приходится 31,5 случая Covid-19.

По состоянию на утро среды в Эстонии в госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 7 пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент. За сутки из больницы никто не выписан.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3163, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

Сейчас коронавирусом больны 1056 человек, и, по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.

Выздоровело 2008 человек. От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 214 завозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5303 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 676, 6 тыс.