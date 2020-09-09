Ср, 9.09.2020
Город сейчас переживает интересный переходный период - если до сих пор "старая власть" передавала обязанности новой, то сейчас сложилась уникальная ситуация, когда город "новой власти" передает временная администрация. Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги
Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги

Известно, когда Лукашенко отправится с визитом в Кремль

ФОТО: AFP/SCANPIX

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию состоится на следующей недели, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

"В президентских кругах ведутся разговоры о следующей недели. И есть все приметы конкретных подготовок", пишет "Пул Первого".

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенко в РФ ожидается в ближайшие дни.

В Беларуси уже месяц продолжаются протесты, жители требуют у Лукашенко уйти. Его обвиняют в фальсификации прошедших 9 августа выборов с целью остаться у власти.

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