Известно, когда Лукашенко отправится с визитом в Кремль

"В президентских кругах ведутся разговоры о следующей недели. И есть все приметы конкретных подготовок", пишет "Пул Первого".

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенко в РФ ожидается в ближайшие дни.

В Беларуси уже месяц продолжаются протесты, жители требуют у Лукашенко уйти. Его обвиняют в фальсификации прошедших 9 августа выборов с целью остаться у власти.