Latvijas pasts: доставка международных посылок все еще является проблемой

"С началом чрезвычайного положения фактически в один день "пропали" все самолеты пассажирского авиасообщения, которыми перевозились почтовые посылки, и нам нужно было искать альтернативы. К тому же фактически все европейские почтовые компании начали поиски этих альтернатив почти одновременно, а автоперевозчики, которые были бы логичной альтернативой, не были готовы к такому спросу", - сказал Вилцанс.

В качестве примера он упомянул, что посылки в Австралию и Новую Зеландию доставлялись морским транспортом, что является уже давно не используемой формой доставки.

Почтовые компании из многих стран также кооперировались и совместно использовали логистические решения, например, Latvijas pasts с февраля организовывала чартерные рейсы в Китай, которые доставляли также финские и украинские почтовые отправления.

"Сейчас ситуация, конечно, улучшилась, но проблемы остаются, потому что поток воздушного сообщения изменчив и все еще ограничен",

- подчеркнул Вилцанс, добавив, что это особенно актуально в отношении почтовых отправлений в наиболее далекие пункты назначения, такие как США и Австралия.

Вилцанс призвал тех, кто планирует заказать рождественские подарки в зарубежных интернет-магазинах, начать думать об этом заранее, а не в декабре.