Ср, 9.09.2020
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Семейный конфликт в Иманте: ребенок пострадал, когда решил съесть пирожок за пределами кухни

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

В субботу, 5 сентября, в 19:40 муниципальная полиция Риги получила вызов в Иманту, где произошел семейный конфликт.

Стражи порядка, прибыв по указанному адресу, встретили в коридоре дома мужчину, шедшего в квартиру, указанную в вызове. В свою очередь, в квартире находились вызвавшая их женщина с дочерью и ее родственница с сыном. Сообщившая в полицию женщина, указав на мужчину, пояснила, что он применил насилие к сыну ее родственницы.

Она рассказала, что пару дней назад разошлась с другом, так как последние месяцы он регулярно употреблял алкоголь, не ночевал дома и обворовывал ее. Женщина оставила у выхода несколько пакетов с вещами мужчины и попросила его уйти.

В свою очередь вторая женщина пояснила, что в день событий, пока ее муж, вернувшийся из-за границы, находится на изоляции в их квартире, она решила на пару недель в целях безопасности перебраться с ребенком к родственнице.

Мать пострадавшего отметила, что мужчина толкал ее сына и кричал на него, а до этого был агрессивно настроен и по отношению к самой родственнице.

Один из полицейских зашел в соседнюю комнату, в которой находились дети. Старшая из них - дочь звонившей - рассказала, что друг мамы в последнее время регулярно употреблял алкоголь, кричал и толкал маму, а также кричал и на нее, говоря, что девочка никому не нужна и что она - ничтожество.

В свою очередь мальчик рассказал, что тетя в день событий испекла пирожки и он пошел за одним на кухню. В тот момент мужчина начал на него кричать, что пирожок нужно съесть на кухне.

Мальчик ответил, что на кухне негде сесть, на что мужчина отреагировал с применением физической силы - он толкнул ребенка так, что тот ударился о стену.

Стражи порядка поинтересовались, не надо ли его осмотреть медикам, на что мальчик ответил, что у него ничего не болит, ушибов также замечено не было.

После того как ребенок в слезах вернулся в комнату, между взрослыми возникла острая словесная перепалка. Во время нее агрессор раскидал по квартире продукты.

Полицейские спросили и о насилии по отношению к девочке. Звонившая сообщила, что ранее было пару случаев, однако подробнее говорить не захотела. 

В разговор вмешалась родственница звонившей, призвавшая ее показать полицейским свои руки и рассказать о событиях последнего времени, однако женщина ответила, что не хочет об этом говорить.

Против мужчины начато административное дело о насилии по отношению к детям, его обязали покинуть квартиру. Кроме того, полицейские призвали жильцов не открывать агрессору дверь, а если он вернется, то незамедлительно звонить в полицию.

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