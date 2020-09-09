KNAB провел процессуальные действия в Паргауйской краевой думе

"Кто-то называет это обыском, кто-то проверкой", - прокомментировал случившееся заместитель председателя думы Имант Калниньш. Он смог подтвердить лишь то, что были проведены процессуальные действия.

По его словам, задержанных нет.

Более подробную информацию Калниньш не разглашает, так как это запрещено. Сам он в здании думы не находился.

С председателям думы Хардийсом Вентсом агентству LETA связаться не удалось, так как его телефон отключен. По словам Калниньша, Вентс находится в отпуске.

В KNAB агентству LETA сообщили, что в среду в рамках ранее начатого уловного процесса были проведены процессуальные действия.

Процесс начат 19 июня о служебном подлоге в корыстных целях. Информации о фигурантах дела KNAB не предоставило.