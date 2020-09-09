Уже завтра пройдет закрытый показ мультимедийной выставки работ Иеронима Босха

"Эта злободневная выставка затронет тончайшие струны души зрителей и заставит их сердца трепетать, - комментирует основатель центра Роман Морозов, - Однако это еще не все: гостей мероприятия ждет закрытый показ короткометражного фильма про работы Иеронима Босха, а также демонстрация нового зала, находящегося на финальной стадии оформления. Разумеется, гости первыми узнают о том, что в этом зале будет представлено уже в ближайшее время".

Аккредитация необходима, поэтому будем признательны, если для этого Вы заполните данную форму: https://ej.uz/digital-art-house

ФОТО: Пресс-фото

Решение открыть новый культурный и творческий сезон работами Босха не случайно: в свете нынешних мировых событий, пандемии и политической нестабильности работы мастера как никогда к месту. Творчество художника заставляет задуматься о смысле бытия и переоценить то, чем мы наполняем нашу жизнь.

"Гостей мероприятия ждет не только полное погружение в работы известного мастера, которое обеспечат новейшие мультимедийные технологии, но и в его биографию: короткометражный фильм об Иерониме Босхе поведает нам о его жизни и творчестве, и мы вместе постараемся раскрыть секреты работ Босха, столь богатых аллегориями и тайными знаками, - рассказывает основатель Digital art house.

ФОТО: Пресс-фото

Работы Босха завораживают благодаря своей удивительной глубине и оригинальности и ни для кого не секрет, что их можно рассматривать бесконечно. Полотна Босха полны аллегорий и разнообразной символики, значение которой во многом уже безвозвратно утеряно. Так, порочность и греховность человечества на своих картинах Босх заключил в многочисленные символы: фрукты и ягоды символизируют греховную сексуальность; огромные птицы у Босха - это аллегория безудержности людей в похоти и разврате; стеклянные трубы и колбы - это, вероятно, насмешка над тщетными попытками алхимиков овладеть секретами природы.

ФОТО: Пресс-фото

Культуролог Денис Ханов поясняет, что произведения Иеронима Босха - о нас, о сегодняшнем глобальном человечестве, которое не в состоянии покинуть «сады земных наслаждений» и отчаянно боится логичного триумфа смерти. “Страшный суд мы превратили в захватывающий блокбастер. В развеселом отчаянии современного общества развлечения и смертные грехи стали медийной рутиной. В эпоху всепоглощающего вируса смерть вновь стала реальностью, она как будто бы сошла с полотен Босха и напоминает нам о том, что и современного человека можно изгнать из рая с доставкой на дом, который мы не заслужили. Вернитесь к работам Босха, попытайтесь преодолеть страх и узнайте в художнике предтечу сюрриализма родом из далекого Ренессанса", - рассказывает Д. Ханов, добавляя, что выставка работ Босха, представленная в мультимедийном формате, позволит по новому взглянуть на уникальные детали полотен, столь богатых историей человеческих страстей, а отдельные сюжеты и мотивы оживут в новых красках.

ФОТО: Пресс-фото

"Несмотря на то, что посредством этой новой мультимедийной выставки мы хотим подтолкнуть зрителей к рефлексии и немного философскому взгляду на вещи, само мероприятие мы все же завершим на позитивной ноте и продемонстрируем гостям практически завершенный новый зал, а также расскажем о том, что в скором времени в нем будет представлено. Таким образом мы хотим ознаменовать новую, более осознанную и еще более богатую на культурные события веху в истории центра мультимедийного искусства и всех ценителей творчества не только именитых мировых, но и талантливых латвийских художников", - добавляет Морозов.

ФОТО: Пресс-фото