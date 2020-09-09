Жена режиссера Алвиса Херманиса: "В повседневной жизни он совсем не гений"

На вопрос о том, какого быть замужем за человеком, которого столь сильно превозносят в обществе, Крузе-Хермане отвечает, что сама никогда не пела мужу дифирамбы. "Алвис - личность, и я всегда питала слабость к личностям - они меня очаровывают. Тем не менее, я так же быстро нахожу и темные стороны в человеке. Поэтому я не обожествляю мужа", - объясняет актриса.

Она продолжает: "Как правило, у меня есть собственное мнение, и оно не всегда совпадает с его.

Так что я не смотрю на мужа обожающими глазами и не восторгаюсь - я живу с гением!

Я счастлива быть с этим человеком, я люблю его, но никакого поклонения здесь нет (смеется)".

Поскольку существенную часть жизни режиссера занимает его работа, Крузе-Хермане признает, что "в повседневной жизни он совсем не гений". И, хоть поначалу актрисе было трудно согласиться с тем, что большую часть домашней работы ей приходится выполнять самой, со временем она приняла это и научилась планировать свое время.

Напомним, пара поженилась в 2009 году.