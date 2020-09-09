Ср, 9.09.2020
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  • В бюджете 2021 года намечено 338,6 млн евро. Деньги пойдут и на повышение зарплат медиков и педагогов

В бюджете 2021 года намечено 338,6 млн евро. Деньги пойдут и на повышение зарплат медиков и педагогов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Несмотря на то, что переговоры по бюджету 2021 года продолжаются, в процессе разработки уже намечено 338,6 млн евро, которые пойдут в том числе на повышение зарплат медикам и педагогам, а также выделено финансирование для выполнения решений Конституционного суда в сфере благосостояния, свидетельствует информация, предоставленная Министерством финансов.

В настоящее время намечены цели, финансирование для которых необходимо обеспечить в бюджете 2021 года, в том числе для повышения зарплат медиков и педагогов. Окончательное решение о выделении средств на эти цели примет Кабинет Министров.

Согласно обобщенной Министерством финансов информации, на повышение зарплат медиков на 20% в будущем году планируется выделить 183 млн евро. Такой же объем финансирования запланирован и в ближайшие годы.

В бюджете 2021 года также предусмотрено 33,3 млн евро для реализации графика повышения зарплат педагогов дошкольного образования, общего образования, профессионального образования и обучения по интересам.

Кроме того, в бюджете следующего года запланировано 7,2 млн евро на повышение минимальных ставок академического персонала в соответствии с графиком повышения зарплат педагогов.

Также в бюджете 2021 года уже предусмотрено финансирование для выполнения решений Конституционного суда в сфере благосостояния в размере 95,7 млн евро. В том числе 70,7 млн евро из основного государственного бюджета предназначены для увеличения минимальных пенсий и пособий государственного социального обеспечения, 23,8 млн евро из бюджетов самоуправлений - для финансирования гарантированного минимального дохода и жилищных пособий, 1,3 млн евро из бюджетов самоуправлений - для увеличения социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В бюджете 2021 года также выделено 19,4 млн евро на приоритетные меры независимых институтов, половина из которых - 8,91 млн евро - предназначена для выхода общественных СМИ с рекламного рынка и общественный заказ для электронных СМИ.

Как сообщалось, по расчетам Минфина, базовые расходы основного бюджета в 2021 году составят 7,43 млрд евро, в 2022 году - 7,66 млрд евро. По сравнению с бюджетными рамками соответствующего года расходы в 2021 году увеличены на 5,9 млн евро, в 2022 году - на 59 млн евро. В 2023 году расходы планируются в размере 7,41 млрд евро, что на 191,6 млн евро меньше по сравнению с бюджетными рамками 2022 года.

В свою очередь базовые расходы специального государственного бюджета в 2021 году предположительно составят 3,16 млрд евро, в 2022 году - 3,23 млрд евро, в 2023 году - 3,38 млрд евро. По сравнению с бюджетными рамками соответствующего года в 2021 году расходы увеличены на 3 млн евро, в 2022 году - уменьшены на 102,7 млн евро, в 2023 году по сравнению с бюджетными рамками на 2022 год расходы увеличены на 53,4 млн евро.

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