Прогнозы синоптиков на ближайшие сутки: ливни, грозы, град и порывы сильного ветра

По прогнозам синоптиков, самый сильный дождь ожидается в среду вечером и в ночь на четверг в Курземе и Видземе. Днем больше осадков будет в Видземе, а в Курземе выглянет солнце.

Во многих районах возможны грозы и град. Порывы ветра при грозе могут достигать 18-22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10..+17 градусов.

В Риге кратковременные дожди ожидаются как ночью, так и днем, возможны грозы и град с сильными порывами ветра. В начале ночи температура поднимется до +17 градусов, затем станет холоднее.