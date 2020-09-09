Ср, 9.09.2020
В контроле за распространением Covid-19 Латвия ведет себя как демократическое, а не как полицейское государство. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Прогнозы синоптиков на ближайшие сутки: ливни, грозы, град и порывы сильного ветра

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

К Латвии с северо-востока приближаются дождевые облака, и в ближайшие сутки на всей территории страны ожидаются дожди и сильный ветер, который может ломать деревья.

По прогнозам синоптиков, самый сильный дождь ожидается в среду вечером и в ночь на четверг в Курземе и Видземе. Днем больше осадков будет в Видземе, а в Курземе выглянет солнце.

Во многих районах возможны грозы и град. Порывы ветра при грозе могут достигать 18-22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10..+17 градусов.

В Риге кратковременные дожди ожидаются как ночью, так и днем, возможны грозы и град с сильными порывами ветра. В начале ночи температура поднимется до +17 градусов, затем станет холоднее.

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