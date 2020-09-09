Чт, 10.09.2020
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Rīgas satiksme уволит 10 сотрудников: семь директоров и трех заместителей

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Правление предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) сегодня приняло решение произвести изменения в структуре компании, ликвидировав десять штатных мест, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений RS Байба Барташевича-Фелдмане.

Изменения в структуре предприятия предусматривают упразднение с 26 октября штатных мест семи директоров и трех заместителей директоров. Таким образом, впредь вопросы будут решаться путем прямого взаимодействия правления компании со структурными подразделениями, что сделает управление RS более эффективным, пояснила Барташевича-Фелдмане.

Те сотрудники, которые одновременно являлись исполняющими обязанности директоров и руководителями подразделений, после внесения этих изменений вернутся к обязанностям руководителей подразделений, а трудовые отношения с шестью сотрудниками будут прекращены.

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