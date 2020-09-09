Rīgas satiksme уволит 10 сотрудников: семь директоров и троих заместителей

Изменения в структуре предприятия предусматривают упразднение с 26 октября штатных мест семи директоров и трех заместителей директоров. Таким образом, впредь вопросы будут решаться путем прямого взаимодействия правления компании со структурными подразделениями, что сделает управление RS более эффективным, пояснила Барташевича-Фелдмане.

Те сотрудники, которые одновременно являлись исполняющими обязанности директоров и руководителями подразделений, после внесения этих изменений вернутся к обязанностям руководителей подразделений, а трудовые отношения с шестью сотрудниками будут прекращены.