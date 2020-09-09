Интервью Лукашенко: о Марии Колесниковой, "буржуйчиках" и своем появлении с автоматом

"Да, я немного пересидел"

Политик допустил, что он, возможно, "немного пересидел" на занимаемой должности.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов. Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - сказал в интервью российским журналистам политик.

Лукашенко не объяснил, от кого именно нужно защищать Беларусь, которая уже несколько недель подряд выходит на массовые протестные акции.

Он добавил, что готов провести реформу Конституции, после чего "не исключает" проведение досрочных президентских выборов.

О задержании Марии Колесниковой

Лукашенко во время интервью сказал, что Колесникова якобы хотела убежать на Украину, где у нее живет сестра.

Кроме того, он отметил, что знает о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, и "как пограничник" он считает его правильным.

"Наши пограничники, естественно ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный", - заявил Лукашенко.

Напомним, что в понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.

Позже стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО номер 1 в Минске на улице Володарского.

Об акциях протеста в Беларуси

Журналисты спросили Лукашенко и об акциях протеста в Беларуси.

Как сообщает РБК, по мнению политика, сейчас он один может спасти страну. Несмотря на уверенность, что протестами управляют американцы через центры в Польше и Чехии, он увидел и внутренние причины недовольства граждан: за время его правления в Белоруссии выросло два новых поколения.

"Сформировался большой класс "буржуйчиков", и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", - пояснил Лукашенко.

Жесткие задержания на акциях протеста Лукашенко назвал "переборами", с которыми в дальнейшем "будут разбираться".

Политик заявил, что нельзя упрекать ОМОНовцев, "потому что они защитили страну от блицкрига".

"Их задача - стабилизация обстановки, удержать страну. Они нарушили закон? Нет. Единственное, что мне не нравится, - лежачего не бьют. Я открыто и по-мужски сказал: "Ребята, я это не приветствую",- отметил политик.

Как сообщает РБК, Лукашенко также заявил, что около 40 ОМОновцев сейчас находятся в больнице. И некоторые "уже не встанут".

"Я не могу осудить этих ребят, которые защищали не только страну, но и меня", - заключил Лукашенко.

О своем появлении с автоматом

"Я показал, что я на месте, я не трус и я не боюсь. (…). У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. (…). Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. (…). Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась. (…). Я показал, что я эту страну буду защищать, чего бы это ни стоило. (…). И дети мои тоже никуда не побегут", - цитирует слова Лукашенко РБК.

О Координационном совете

Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом, потому что

"не знает, кто эти люди", а "все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа".

"Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными", - заявил политик.

Напомним, что против КС дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

В заявлении белорусской прокуратуры было указано, что работа Координационного совета направлена на захват власти в стране. В свою очередь, представители совета неоднократно заявляли, что не претендуют на власть, а лишь хотят пересмотра результатов выборов президента.

Из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции шестеро были или задержаны, или вывезены из страны, или покинули ее под давлением.