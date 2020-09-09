Страны Балтии и Скандинавии осудили отравление Навального и выразили поддержку народу Беларуси

Министры утвердили совместное заявление, в котором осуждают отравление Навального газом "Новичок" и требуют от России сотрудничества с международным расследованием, чтобы выявить виновных в нападении, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Министры подчеркнули, что необходима решительная международная реакция на этот инцидент.

В совместном заявлении министры также выражают поддержку народу Беларуси и призывают немедленно освободить несправедливо задержанных.

"Продолжающееся насилие со стороны властей в отношении мирных протестующих, угрозы применить военную силу, нападения на журналистов, отмена аккредитаций международных СМИ, блокировка независимых медиасайтов и перекрытие интернета внушают беспокойство и должны прекратиться", - говорится в заявлении.

Министры также согласились, что дальнейшее укрепление регионального экономического сотрудничества может позволить справиться с распространением вируса Covid-19. "Важность дигитализации для укрепления сопротивляемости стран четко проявилась в текущем кризисе", - сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. - Цифровые решения позволяют решить многие проблемы, а также быстрее восстановиться после кризиса".

В рамках встречи отмечалось 30-летие формата сотрудничества NB8. В конце 1990 года в Копенгагене впервые встретились министры иностранных дел стран Скандинавии и Балтии, решившие усилить сотрудничество.

В качестве координатора формата сотрудничества в 2020 году в этом году ежегодную встречу министров NB8 провела Эстония, на встрече рассматривались региональные и глобальные вопросы внешней политики и политики безопасности, вопросы европейской повестки дня и сплоченности в сфере климата, энергетики и цифровых технологий. Министры также приняли участие в обсуждении киберрисков, организованное в сотрудничестве с эстонским предприятием CybExer Technologies.