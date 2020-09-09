Видео ⟩ "Сотни сук хотят ко мне". Пугачева и Галкин перепели Моргенштерна на манер частушек

По правилам шоу, гости слушают песни современных исполнителей и выставляют им баллы. Среди представленных треков оказался и абсолютный хит 2020 года - Cadillac Моргенштерна и Элджея.

Примадонна исполнителей не знала, одного из них и вовсе назвала Моргенштейном, повторив за Бастой. Но дальше было веселее - Максим Галкин начал зачитывать текст, который произносит в песне Моргенштерн, на что Алла Борисовна вскоре воскликнула:

"Это же чистые частушки".

Супруг на замечание тут же отреагировал и перепел текст на манер частушек. Алла Борисовна мотив подхватила. Вместе они спели:

"Эй, цепь на мне, сыпь лавэ

Сотка тыщ на bag LV

Сотни сук хотят ко мне

Сотни сук хотят камней

Как дела? Как дела?

Это новый Cadillac".

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