Видео ⟩ "Сотни сук хотят ко мне". Пугачева и Галкин перепели Моргенштерна на манер частушек

Гостями нового выпуска шоу Максима Галкина "Музыкалити" стали Алла Пугачева и Баста. Кто бы мог подумать, что к концу выпуска Алла Борисовна на пару с супругом перепоют тексты Моргенштерна на манер частушек? Вышло аутентично.
По правилам шоу, гости слушают песни современных исполнителей и выставляют им баллы. Среди представленных треков оказался и абсолютный хит 2020 года - Cadillac Моргенштерна и Элджея.
Примадонна исполнителей не знала, одного из них и вовсе назвала Моргенштейном, повторив за Бастой. Но дальше было веселее - Максим Галкин начал зачитывать текст, который произносит в песне Моргенштерн, на что Алла Борисовна вскоре воскликнула:
"Это же чистые частушки".
Супруг на замечание тут же отреагировал и перепел текст на манер частушек. Алла Борисовна мотив подхватила. Вместе они спели:
"Эй, цепь на мне, сыпь лавэ
Сотка тыщ на bag LV
Сотни сук хотят ко мне
Сотни сук хотят камней
Как дела? Как дела?
Это новый Cadillac".
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