Ср, 9.09.2020
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Минфин: приоритетами бюджета 2021 года будут повышение зарплат медиков и педагогов

Янис Рейрс

ФОТО: LETA

В связи с тем, что предусмотрено дополнительное финансирование для независимых учреждений и повышения зарплат медиков и педагогов, в бюджете 2021 года больше нет дополнительных средств для приоритетных мер других отраслей, заявил на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству министр финансов Янис Рейрс.

На состоявшемся сегодня заседании совета правительство и социальные партнеры достигли концептуальной договоренности по проекту госбюджета на 2021 год. Как сообщили в Минфине, в бюджете следующего года намечено выделить 338,6 млн евро на повышение зарплат медиков и учителей, выполнения постановлений Конституционного суда в сфере благосостояния и ряда других мер.

В целом министерства в бюджете 2021 года для приоритетных мероприятий запросили почти 2 млрд евро.

Рейрс на заседании совета подчеркнул, что приоритетами бюджета 2021 года будут повышение зарплат медиков и педагогов, а также выход общественных СМИ с рынка рекламы.

"Информация о приоритетных мерах в других отраслях принята к сведению, но в 2021 году дополнительных средств для них нет", - сказал глава Минфина.

В то же время он отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос о том, возможно ли финансировать приоритетные меры из средств бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы и дополнительно доступных для Латвии финансовых средств ЕС.

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