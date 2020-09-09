На острове в Греции дотла сгорел крупнейший лагерь беженцев

Согласно изданию, лагерь был переполнен более чем в четыре раза. Жертв нет, но многие мигранты пострадали от отравления дымом.

Причина возгорания пока неизвестна.

Беженцам разрешено покинуть территорию сгоревшего лагеря, но полиция перекрыла дороги в его окрестностях , чтобы помешать обитателям лагеря зайти в соседние города. Власти ищут для людей временное укрытие.

Как сообщает Русская служба "BBC News", у 35 мигрантов из Мории обнаружен коронавирус. Накануне пожара власти решили закрыть лагерь на карантин.