На острове в Греции дотла сгорел крупнейший лагерь беженцев

На греческом острове Лесбос сгорел лагерь беженцев Мориа. В нем жили почти 13 тысяч мигрантов из 70 стран, 70% из них прибыли из Афганистана. Об этом сообщает Русская служба "BBC News".
Согласно изданию, лагерь был переполнен более чем в четыре раза. Жертв нет, но многие мигранты пострадали от отравления дымом.
Причина возгорания пока неизвестна.
Беженцам разрешено покинуть территорию сгоревшего лагеря, но полиция перекрыла дороги в его окрестностях , чтобы помешать обитателям лагеря зайти в соседние города. Власти ищут для людей временное укрытие.
Как сообщает Русская служба "BBC News", у 35 мигрантов из Мории обнаружен коронавирус. Накануне пожара власти решили закрыть лагерь на карантин.
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