Авария на Валмиерском шоссе: столкнулись автобус и легковая машина

Авария произошла около 14 часов в Сталбской волости Паргауйского края. Информации о пострадавших пока нет.

На видео, опубликованном очевидцем, видно, что оба автомобиля повреждены. На месте происшествия также работала Служба неотложной медицинской помощи.

В аварию попал автобус предприятия VTU Valmiera. Специалист компании по связям с общественностью Зане Булмейстаре сообщила агентству LETA, что ни пассажиры, ни водитель не пострадали. Пассажиров пересадили в другой автобус.

Детали ДТП компания не комментирует, так как полиция ведет расследование.