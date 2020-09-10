Рижская синт-рок группа DANI RYAN выпустила новый сингл

Центральной темой композиции является, безусловно, любовь, однако и слова, и видео были созданы таким образом, чтобы каждый мог найти в них что-то близкое для себя. Среди всего прочего, песня описывает чувство эмоционального подъема, которое человек испытывает, влюбившись. В записи сингла были использованы как классические для рок-сцены инструменты, такие как барабаны, гитара и бас-гитара, так и не совсем привычные - синтезатор и флейта. Также стоит отметить, что в отличие от большинства композиций группы в данной песне был задействован женский вокал. Весь новый альбом, включая и эту композицию, был записан и сведен дома у Даниила, в самом сердце Риги, где также происходит большинство репетиций группы.