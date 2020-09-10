Рижская синт-рок группа DANI RYAN выпустила новый сингл "Bring a little lovin`", который также войдет в новый альбом группы под названием "PARTY!". Новая композиция доступна на стриминговых платформах Spotify, Deezer и Soundcloud. Кроме того на YouTube и IGTV можно посмотреть официальное видео к этой песне.
Как сама песня, так и клип были созданы своими силами, благодаря исключительным профессиональным навыкам лидера группы, Даниила Равинского.
Центральной темой композиции является, безусловно, любовь, однако и слова, и видео были созданы таким образом, чтобы каждый мог найти в них что-то близкое для себя. Среди всего прочего, песня описывает чувство эмоционального подъема, которое человек испытывает, влюбившись. В записи сингла были использованы как классические для рок-сцены инструменты, такие как барабаны, гитара и бас-гитара, так и не совсем привычные - синтезатор и флейта. Также стоит отметить, что в отличие от большинства композиций группы в данной песне был задействован женский вокал. Весь новый альбом, включая и эту композицию, был записан и сведен дома у Даниила, в самом сердце Риги, где также происходит большинство репетиций группы.
Группа была основана в уже достаточно далеком 2015 году, однако активную деятельность коллектив начал лишь в 2019 году, после многочисленных изменений в составе. Также в конце 2019 года был выпущен дебютный альбом группы, "OPEN". В течение этого года группа выступала на таких мероприятиях, как фестивали Nezāle и Ezīšfests 2020, давала концерты в рижском музыкальном клубе DEPO, столичных барах Nemiers и Republika, а так же в клубе Melno Cepurīšu Balerija в Елгаве.
Аудио: DANI RYAN - "Bring a little lovin`"
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