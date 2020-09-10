Фото ⟩ Апокалиптические виды: Калифорния погрузилась в красную дымку

Галерея: Сильнейшие пожары в Калифорнии

Пожары оказали разрушительное воздействие на качество воздуха в Калифорнии, так как "в атмосферу попало беспрецедентное количество дыма", - заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Спутниковые снимки показывают, что облако дыма покрывает большую часть Калифорнии и простирается дальше над Тихим океаном.

7.09.2020 ФОТО: AFP / Scanpix

"В этом году мы уже пережили чрезвычайно разрушительный сезон пожаров, и он еще далек от завершения", - сказал Дэниел Берлант из Калифорнийского лесного и пожарного управления.

По данным Калифорнийского пожарного управления, бороться с 28 крупными лесными пожарами продолжают 14 000 пожарных. К настоящему времени в результате нынешних пожаров было повреждено или уничтожено 2 000 домов.

В прошлом году пожары уничтожили рекордные площади - более 10 000 квадратных километров.

За последние недели в результате пожаров в Калифорнии погибло в общей сложности 11 человек.

Галерея: Сильнейшие пожары в Калифорнии