Фото ⟩ Апокалиптические виды: Калифорния погрузилась в красную дымку

В Калифорнии продолжают полыхать около 30 лесных пожаров, из-за которых штат окутал красный дым и запах гари.
Галерея: Сильнейшие пожары в Калифорнии
Пожары оказали разрушительное воздействие на качество воздуха в Калифорнии, так как "в атмосферу попало беспрецедентное количество дыма", - заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Спутниковые снимки показывают, что облако дыма покрывает большую часть Калифорнии и простирается дальше над Тихим океаном.
"В этом году мы уже пережили чрезвычайно разрушительный сезон пожаров, и он еще далек от завершения", - сказал Дэниел Берлант из Калифорнийского лесного и пожарного управления.
По данным Калифорнийского пожарного управления, бороться с 28 крупными лесными пожарами продолжают 14 000 пожарных. К настоящему времени в результате нынешних пожаров было повреждено или уничтожено 2 000 домов.
В прошлом году пожары уничтожили рекордные площади - более 10 000 квадратных километров.
За последние недели в результате пожаров в Калифорнии погибло в общей сложности 11 человек.
Галерея: Сильнейшие пожары в Калифорнии
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