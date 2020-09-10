В Одни Ворота: Порзиньгис завершил сезон, а Месси остался в "Барсе"
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Сборная Латвии сыграла вничью с Андоррой в рамаках Лиги Наций. Эта новость такая неудобная, что даже говорить трудно.
- Кристап Порзиньгис завершил сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его "Даллас" в шести матчах уступил "Лос-Анджелес Клипперс".
- Рижское "Динамо" открыло сезон матчем против "Барыса", пропустилв три шайбы в первом периоде.
- "Нью-Йорк Айлендерс" победили "Филадельфию" (4:0) в седьмом матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4:3. "Островитяне" вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории.
- Месси всё-таки остаётся в "Барсе".
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!