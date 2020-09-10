Чт, 10.09.2020
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Мартиньш Стакис, кандидат в мэры Риги

В Одни Ворота: Порзиньгис завершил сезон, а Месси остался в "Барсе"
Подкаст Radio SWH+

Кристап Порзиньгис

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Сборная Латвии сыграла вничью с Андоррой в рамаках Лиги Наций. Эта новость такая неудобная, что даже говорить трудно.
  • Кристап Порзиньгис завершил сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его "Даллас" в шести матчах уступил "Лос-Анджелес Клипперс".
  • Рижское "Динамо" открыло сезон матчем против "Барыса", пропустилв три шайбы в первом периоде.
  • "Нью-Йорк Айлендерс" победили "Филадельфию" (4:0) в седьмом матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4:3. "Островитяне" вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории.
  • Месси всё-таки остаётся в "Барсе".

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