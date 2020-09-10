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  • В октябре в т/ц Origo откроется первый в Латвии круглосуточный спортклуб. Как он выглядит?

Фото ⟩ В октябре в т/ц Origo откроется первый в Латвии круглосуточный спортклуб. Как он выглядит?

ФОТО: Пресс-фото

Расширяя свою деятельность, дочернее предприятие группы MyFitness - сеть спортклубов самообслуживания Gym! - выходит на латвийский рынок и уже в октябре открывает первый спортклуб Gym! за пределами Эстонии. Он разместится в торговом центре Origo и будет открыт 24 часа в сутки.

В спортивном клубе Gym! на площади 1500 м2 будет обустроено просторное и современное помещение для тренировок, оборудованное новейшим высококлассным спортивным инвентарем Technogym. Помещение разделено на несколько секторов, много места отведено под кардиотренировки, есть отдельная зона для силовых тренировок с разнообразным инвентарем и зона функциональных тренировок. Широкий выбор оборудования позволит каждому достигать своих спортивных целей.

ФОТО: Пресс-фото

Общие инвестиции в развитие этого спортклуба Gym! превышают 1 000 000 евро. От других спортклубов его отличает очень привлекательная ценовая политика. Если договор заключается о годовом абонементе, ежемесячная плата составляет всего 15 евро.

ФОТО: Пресс-фото

"В настоящее время в Эстонии работают четыре спортклуба Gym!. За короткое время у нас появилось более 10 000 активных членов клуба. Это подтверждение тому, что в своей деятельности мы идем в верном направлении. Наши планы связаны сейчас с расширением в Латвии, мы будем развивать здесь сеть высококачественных спортклубов с привлекательной ценовой политикой. Я верю, что мы увеличим число физически активных людей в Латвии", - говорит председатель правления Gym! Эркки Торн.

ФОТО: Пресс-фото

Коммерческий директор торговых центров предприятия Linstow Center Management Эвия Маевска говорит: "Проект расширения торгового центра Origo позволил нам осуществить много инициатив для обеспечения удобства горожан в центре Риги. Нам важно создать для жителей района, посетителей торгового центра Origo и сотрудников бизнес-центра Origo One такую среду, которая способствовала бы здоровому образу жизни в условиях активного и гибкого рабочего ритма, поэтому круглосуточный спортклуб новой концепции Gym! является незаменимым дополнением к имеющемуся предложению услуг".

Галерея: Первый в Латвии круглосуточный спортклуб Gym

Gym! является брендом дочернего предприятия AО MyFitness, который был создан в 2017 году. Концепция Gym! предусматривает круглосуточные спортклубы с самой низкой на рынке ежемесячной платой - 15 евро. Первый клуб Gym! был открыт в 2018 году.

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